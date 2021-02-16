8 марта, 09:58
 5 °C
88,93
74,43
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 марта, 10:02
НовостиСобытие

Сегодня Международный женский день

Сегодня Международный женский день

Главный весенний праздник, в который принято поздравлять всех девочек, девушек и женщин, впервые был отпразднован в Германии, Дании и Швейцарии ровно 110 лет назад. Своему появлению праздник обязан известной немецкой активистке за права женщин – Кларе Цеткин. И если когда-то праздник был учреждён в целях борьбы женщин за равные права, то сегодня времена неравноправия в прошлом, представительницы прекрасного пола безо всяких ограничений могут выбрать себе профессию и заниматься тем, что им действительно нравится. Герои нашего следующего сюжета это только подтверждают.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия