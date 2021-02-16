Сегодня Международный женский день

Главный весенний праздник, в который принято поздравлять всех девочек, девушек и женщин, впервые был отпразднован в Германии, Дании и Швейцарии ровно 110 лет назад. Своему появлению праздник обязан известной немецкой активистке за права женщин – Кларе Цеткин. И если когда-то праздник был учреждён в целях борьбы женщин за равные права, то сегодня времена неравноправия в прошлом, представительницы прекрасного пола безо всяких ограничений могут выбрать себе профессию и заниматься тем, что им действительно нравится. Герои нашего следующего сюжета это только подтверждают.