Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днём защитника Отечества

"Это праздник мужества и доблести. Он имеет особое значение для нашей страны. Каждый год 23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже безопасности России и ее жителей и готов в любое время встать на защиту Отечества.

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов, мужество которых служит примером истинной преданности Родине. Благородство, справедливость, честь и отвага – эти ценности мы получили от вас и передаем их подрастающему поколению.

Для Калмыкии воинские традиции имеют особое значение. И мы гордимся земляками, которые сейчас с честью несут службу в рядах Российской армии. Поздравления передаю и молодым людям, которым только предстоит встать на защиту Отечества. Вы всегда должны помнить о подвигах ваших дедов и прадедов, помнить о том, что с древности калмыцкие воины славились храбростью, охраняя рубежи Российского государства.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова