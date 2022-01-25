Во всех кинотеатрах страны сегодня выходит отечественный фильм «Мистер Нокаут»

Новый фильм Артема Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко (Виктор Хориняк), чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио – о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков). История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

История художественного фильма о знаменитом советском боксёре Валерии Попенченко и его легендарном тренере Григории Кусикьянце началась с того, что однажды режиссёр Артём Михалков увидел по ТВ документальную картину «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко». Затем в его руках оказалась изданная в 1968 году автобиографическая книга Попенченко «И вечно бой…». Судьба спортсмена показалась Михалкову очень любопытной и кинематографичной. Помимо выдающихся спортивных достижений Валерий был талантлив абсолютно во всём: он блестяще играл в шахматы, увлекался живописью, скульптурой, литературой, знал множество стихотворений русских классиков наизусть и сам писал стихи, в совершенстве владел английским языком, знал немецкий, французский, занимался научной работой и защитил диссертацию кандидата технических наук. «Его история очень сильно меня вдохновила, – признаётся режиссёр. – К тому же у нас давно не снимали картины про бокс, и всё это подвигло меня на реализацию этого проекта».

Особую роль главного героя в истории отечественного бокса признают в наши дни. Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, рассказывает: «Валерий Владимирович Попенченко не просто выдающийся боксёр, это настоящая легенда своего времени, чья слава была сродни славе Юрия Гагарина. На его поединки зрители ходили как на праздник, а манерой поведения в ринге восхищались специалисты во всём мире. Попенченко выступал всего до 27 лет, но за это время успел стать олимпийским чемпионом в 1964 году, дважды выиграть чемпионаты Европы – в 1963 и 1965 годах, шесть раз стать чемпионом страны. Кроме того, он был единственным советским боксёром-лауреатом Кубка Вэла Баркера, который вручается лучшему олимпийскому боксёру.Валерий Попенченко был уникальным боксёром - в ринге он был быстр, стремился обострить любой поединок, любил заканчивать бои досрочно, за что его и прозвали «Мистер Нокаут». Известны случаи, когда соперники имитировали нокауты, чтобы не продолжать поединки против него. Для всего нашего бокса – он настоящий кумир».

В советской прессе технику ведения боя, свойственную Валерию Попенченко, называли«корявой»: она совершенно не вписывалась в классические каноны того времени. Методы, к которым прибегал во время тренировок его наставник, Григорий Кусикьянц, тоже вызывали массу споров и недовольства. В мире советского бокса их тандем называли «Драчун и Психопат».«Мне было важно показать, как мог неугодный консервативному большинству тренер привести своего несоответствующего традиционным представлениям о боксёре подопечного к таким большим победам, - объясняет режиссёр. – Важно показать необычную методику тренировок, в частности, Кусикьянц заставлял учеников колоть дрова, заниматься балетом, жонглировать и играть в шахматы. (Позже, кстати, эти методы появлялись в различных иностранных фильмах про бокс, например, в «Рокки»). И, главное, показать их действительно весьма интересные отношения друг с другом: отец Попенченко погиб на фронте, и тренер заменял ему отца».

Над сценарием работали братья Владимир и Олег Пресняковы. Вместе с Артёмом Михалковым они изучали материалы о Попенченко и Кусикьянце, общались с вдовой Попенченко Татьяной Игоревной и его сыном Максимом, разговаривали с друзьями легендарного боксёра и его наставника, встречались с теми, кто знал их лично, тренировался с ними и выступал. «Мы услышали очень много разных мнений, историй, воспоминаний, которые, конечно, далеко не все попали в картину, – говорит Артём Михалков. – И важно сказать, что мы делали не документальный фильм, а художественный, со своими творческими решениями и сюжетными ходами для усиления истории. Наше кино отличается от реальной жизни».

«Как мне кажется, братьям Пресняковым удалось написать такой сценарий, который одинаково интересен и профессионалам в боксе, и просто любителям, и даже людям далёким от спорта. Фильм – это всегда миф, который ставит виртуальный памятник, в данном случае великому боксёру Валерию Попенченко», – говорит Сергей Безруков, воплотивший на экране образ Григория Кусикьянца.

Съёмки фильма начались в конце мая 2019 года и растянулись почти на два с половиной года. «Это были большие, долгие, сложные съёмки, из-за пандемии нам несколько раз приходилось останавливаться, и чуть ли не распускать всю группу, а потом собирать всех заново, – признаётся Артем Михалков. – Но у нас действительно сложилась команда единомышленников, которые буквально жили этим фильмом. Нас поддержали Министерство культуры, госкорпорация Ростех и лично Сергей Викторович Чемезов, Федерация бокса России и многие другие. Я также благодарен Антону Андреевичу Златопольскому за участие в нашем проекте. Во время работы мы сталкивались с множеством непредсказуемых моментов, но наша вера в проект и наше желание его реализовать в прямом смысле творили чудеса».

Ещё одним фантастическим моментом в создании картины Артём Михалков называет музыку, написанную композиторами Иваном Бурляевым, Дмитрием Носковым и Константином Куприяновым. «Они долго работали над саундтреком. Музыка невероятно дополняет образы наших героев, помогает им раскрыться. И у нас появилась возможность записать симфонический оркестр: это сильно повлияло на глубину изображения, на атмосферу, что очень важно. Любое из искусств хочет быть похожим на музыку, и она очень украшает наше кино», – делится Артём Михалков.