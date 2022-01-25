23 февраля, 08:51
 6 °C
90,88
80,42
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 февраля, 11:48
НовостиМолодёжная политикаСобытие

Сотрудники Госавтоинспекции провели «Урок мужества» с учащимися Элистинской школы №2

Сотрудники Госавтоинспекции провели «Урок мужества» с учащимися Элистинской школы №2

В канун Дня защитника Отечества дорожные полицейские провели тематический классный час для школьников

О своем служебном пути поведал участник боевых действий в Северо-Кавказском регионе Мерген Калдариков. Ребятам рассказали о событиях периода службы, уделив внимание не только военным действиям, но и быту солдат, взаимоотношениям товарищей, о том, как боевые будни закаляют характер и определяют жизненные ценности. Гости говорили и о том, насколько важно сегодня сохранять память о войне, чтобы подобное никогда больше не случилось.

Многие участники боевых действий того времени до сих пор в строю. Они служат на благо Родины, активно принимают участие в общественной жизни органов внутренних дел в составе ветеранских организаций, на собственном примере воспитывая молодое поколение стражей порядка.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия