Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днём Степного Уложения

"Сегодня мы отмечаем памятную дату в истории нашей республики. Степное Уложение (Конституция) – надежная основа укрепления государственности, соблюдения законности и правопорядка, защиты прав и свобод всех народов в Калмыкии, поддержания единства и благополучия родного региона и его граждан.

Наша Конституция закрепила демократические принципы формирования и функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, определила правовой статус республики как полноправного субъекта Российской Федерации. Она играет особую роль в конструктивном межнациональном и межконфессиональном взаимодействии, сохранении нашего исторического и культурного наследия.

И сегодня в Калмыкии мы реализуем принципы, заложенные в Степном Уложении, для социально-экономического развития региона и повышения уровня благосостояния жителей. Настоящее динамично развивающееся время влияет на политические и экономические процессы в стране. Степное Уложение должно отвечать новым вызовам и трансформироваться в соответствии с логикой изменений в Конституции Российской Федерации. Убежден, что вместе мы сможем добиться значительных результатов для дальнейшего процветания нашей республики.

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов и новых достижений на благо Калмыкии и России!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова