Сегодня стартует месячник, организованный Республиканским противотуберкулёзным диспансером

Он посвящён Дню борьбы с туберкулёзом. Флюорографическое обследование можно будет пройти бесплатно (при предъявлении паспорта). Выдача результата обследования – в течение 15 минут. Так, передвижной флюорограф будет работать в 6 микрорайоне рядом с филиалом Городской поликлиники с 8:30 до 16:00 часов. 5-6 апреля в 1 микрорайоне, рядом с филиалом Городской поликлиники – 7 апреля.

Целью месячника является повышение доступности медицинской помощи и охвата профилактическими осмотрами на туберкулёз населения.