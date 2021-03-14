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5 апреля, 11:12
НовостиЗдравоохранение

Сегодня стартует месячник, организованный Республиканским противотуберкулёзным диспансером

Сегодня стартует месячник, организованный Республиканским противотуберкулёзным диспансером

 Он посвящён Дню борьбы с туберкулёзом. Флюорографическое обследование можно будет пройти бесплатно (при предъявлении паспорта). Выдача результата обследования – в течение 15 минут. Так, передвижной флюорограф будет работать в 6 микрорайоне рядом с филиалом Городской поликлиники с 8:30 до 16:00 часов. 5-6 апреля в 1 микрорайоне, рядом с филиалом Городской поликлиники – 7 апреля.

Целью месячника является повышение доступности медицинской помощи и охвата профилактическими осмотрами на туберкулёз населения.

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