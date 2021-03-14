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5 апреля, 10:08
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Сегодня в Калмыкии День Степного Уложения

Сегодня в Калмыкии День Степного Уложения

С этого года указом Главы Калмыкии 5 апреля не считается выходным днём. Принятие 5 апреля 1994 года Основного закона республики стало началом нового этапа в жизни многонационального народа Калмыкии.

 Уважая и сохраняя самобытность всех народов, проживающих на территории республики, Степное Уложение создает необходимые условия для реализации жизненного потенциала каждого ее жителя, улучшения социального климата, повышения уровня жизни, защиты прав и свобод жителей Калмыкии.

Свои поздравления жителям Калмыкии направил и Глава региона Бату Хасиков. «Сегодня наша задача – чтить и хранить заложенные в Степном Уложении общенациональные ценности. Они позволяют и помогают нам уверенно двигаться вперед, преодолевать вызовы времени, укреплять и наращивать потенциал для благополучия поколений. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях во благо Калмыкии и России»

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