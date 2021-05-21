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19 июня, 18:29
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От Республики Калмыкия на выборы в Госдуму утверждена кандидатура Бадмы Башанкаева

От Республики Калмыкия на выборы в Госдуму утверждена кандидатура Бадмы Башанкаева

 «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным округам.

 Всего от партии на выборах в нижнюю палату парламента примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.

Предложенные на Съезде «Единой России» кандидатуры утвердили делегаты ХХ Съезда в ходе тайного голосования. Список кандидатов-одномандатников поддержали подавляющим большинством голосов.

Также на Съезде принято решение о формировании 57 территориальных групп – на 21 больше, чем на выборах 2016 года. 

49 из них возглавили главы регионов, в том числе секретари региональных отделений партии.

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