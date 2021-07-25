Бату Хасиков обсудил социально-экономическое развитие региона с куратором, министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона, Минприроды и Федеральное агентство по недропользованию видят стратегические перспективы Калмыкии в развитии поиска полезных ископаемых и, в первую очередь, новых месторождений нефти и газа.

Уже ведутся поисковые геологоразведочные работы на Хаптагайском участке. Также были подтверждены долгосрочные планы по изучению новых объектов. По мнению Бату Хасикова, для Калмыкии крайне необходимо и дальше развивать вопрос повышения лесистости. Соответствующая стратегия была представлена недавно на совещании Совбеза страны.

Озеленение Калмыкии во всех смыслах положительно скажется на смягчении климата, развитии сельского хозяйства и туристской привлекательности, подчеркнул Глава региона.