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27 марта, 13:26
НовостиОбществоГород

Завершился промежуточный этап голосования за территории для благоустройства в будущем году

Завершился промежуточный этап голосования за территории для благоустройства в будущем году

Итоги предварительного отбора, в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды»,  подвели на заседании Общественной комиссии Элисты.

Горожане внесли, в общей сложности, 2 048 предложений.

В тройку лидеров вошли Аллея Героев с парком, Сквер у культурного центра «Родина» и Площадь перед «Родиной».

Заключительный этап голосования пройдет с 15 апреля по 30 мая. По его результатам определится одна из трех общественных территорий для благоустройства в следующем году. Голосование будет проходить в электронном виде на единой федеральной онлайн-платформе.

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