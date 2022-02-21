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25 марта, 12:21
НовостиЗдравоохранение

В Ресбольнице имени Жемчуева началось обучение по проведению тромболитической терапии

В Ресбольнице имени Жемчуева началось обучение по проведению тромболитической терапии

Тромболизис - это расщепление тромба с помощью определенных медикаментов при лечении больных с инфарктом. Процедура способствует восстановлению кровотока и обеспечивает питание сердечной мышцы. В большинстве случаев - это предотвращает развитие летального исхода и сохраняет жизнь пациента.

«Обучение связано с новыми клиническими рекомендациями, согласно которым, изменилась тактика лечения и маршрутизация пациентов», - рассказала главный внештатный специалист Минздрава республики - Светлана Насунова.

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