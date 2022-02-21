В Ресбольнице имени Жемчуева началось обучение по проведению тромболитической терапии

Тромболизис - это расщепление тромба с помощью определенных медикаментов при лечении больных с инфарктом. Процедура способствует восстановлению кровотока и обеспечивает питание сердечной мышцы. В большинстве случаев - это предотвращает развитие летального исхода и сохраняет жизнь пациента.

«Обучение связано с новыми клиническими рекомендациями, согласно которым, изменилась тактика лечения и маршрутизация пациентов», - рассказала главный внештатный специалист Минздрава республики - Светлана Насунова.