20 марта, 13:01
«Как много книг вокруг». Студенческая молодежь приняла участие интеллектуальной игре
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Учащимся калмыцкого филиала МГГЭУ, в рамках реализации программы Пушкинская карта, выпал шанс показать не только свои знания литературы, но и смекалку, логическое мышление, а также умение работать в команде.
Учащимся калмыцкого филиала МГГЭУ, в рамках реализации программы Пушкинская карта, выпал шанс показать не только свои знания литературы, но и смекалку, логическое мышление, а также умение работать в команде.
Игра, которая состоялась в стенах Национальной библиотеки им. Амур-Санана, предоставила ребятам возможность расширить кругозор, а также интересно, весело и с пользой провести время.