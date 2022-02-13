«Как много книг вокруг». Студенческая молодежь приняла участие интеллектуальной игре

Учащимся калмыцкого филиала МГГЭУ, в рамках реализации программы Пушкинская карта, выпал шанс показать не только свои знания литературы, но и смекалку, логическое мышление, а также умение работать в команде.

Игра, которая состоялась в стенах Национальной библиотеки им. Амур-Санана, предоставила ребятам возможность расширить кругозор, а также интересно, весело и с пользой провести время.