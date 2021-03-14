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3 апреля, 15:51
НовостиСтроительство

Два многоквартирных дома введут в эксплуатацию в Элисте в рамках реализации регионального проекта «Жилье»

Два многоквартирных дома введут в эксплуатацию в Элисте в рамках реализации регионального проекта «Жилье»

Профильный министр Виктор Джанжиев проинспектировал строительные площадки многоквартирных домов по улице Братьев Алехиных и в 1 микрорайоне. В 7-этажном жилом доме №34 ведется кирпичная кладка стен 6 этажа, разводка внутренних электрических сетей и устройство оконных блоков.

В 5-этажном доме № 3 «а» в 1 микрорайоне на сегодняшний день ведутся работы по кирпичной кладке 4-5 этажей, штукатурка стен, устройство пола и оконных блоков. Оба дома планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

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