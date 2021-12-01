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27 декабря, 11:25
НовостиОбщество

С наступающим Новым годом поздравили всех медработников сотрудники Центра культурного развития Лаганского района

С наступающим Новым годом поздравили всех медработников сотрудники Центра культурного развития Лаганского района

Они подготовили творческий подарок. И назвали его акцией доброты, посвятив концерт тем, кто самоотверженно бережет здоровье местных жителей в непростой период пандемии.

По словам организаторов, сейчас важно поддержать наших врачей, медсестёр, техперсонал, всех кто причастен к этой очень важной и благородной миссии - спасать людей.

Это видео опубликовали на странице администрации РМО в инстаграм. Весёлые песни, добрые пожелания - всё встречалось зрителями бурными аплодисментами. Главный врач районной больницы Николай Шарапов от всего коллектива поблагодарил организаторов и участников акции.

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