Первый житель Калмыкии оформил электронный сертификат на покупку средства реабилитации

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования. Житель Калмыкии подал заявление на его получение в региональное отделение ФСС через портал Госуслуг. Мужчина получил инвалидность и встал на учёт в Фонд соцстрахования региона. В его индивидуальной программе реабилитации и абилитации предусмотрено получение шагающих ходунков. ФСС оперативно был сформирован сертификат с необходимой суммой для их приобретения. После этого человек совершил покупку в одном из интернет-магазинов.