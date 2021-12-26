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27 января, 11:17
Новости

Первый житель Калмыкии оформил электронный сертификат на покупку средства реабилитации

Первый житель Калмыкии оформил электронный сертификат на покупку средства реабилитации

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования. Житель Калмыкии подал заявление на его получение в региональное отделение ФСС через портал Госуслуг. Мужчина получил инвалидность и встал на учёт в Фонд соцстрахования региона. В его индивидуальной программе реабилитации и абилитации предусмотрено получение шагающих ходунков. ФСС оперативно был сформирован сертификат с необходимой суммой для их приобретения. После этого человек совершил покупку в одном из интернет-магазинов.

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