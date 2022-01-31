Бату Хасиков: «Мы за справедливость и мир»

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона будет подробно информировать жителей о принимаемых мерах по обеспечению возврата стоимости билетов и альтернативных способах транспортного сообщения.

Поручение Главы региона Бату Хасикова было озвучено в ходе совещания с членами кабинета министров и руководителями районных муниципальных образований.

«Действия России на Украине – это самозащита от долгих, циничных и последовательно создаваемых нам угроз, от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Настоящая сила – в справедливости и правде, которая на нашей стороне», - подчеркнул Бату Хасиков.

По словам Главы: «Россия – единственная надежда миллионов ни в чем не виноватых людей, жизнь которых превратил в кошмар режим, пришедший к власти с помощью государственного переворота».

«Поддерживаю решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной операции. Мы за справедливость и мир. И для этого нужно быть готовыми показывать силу», - заключил Бату Хасиков.