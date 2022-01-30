Одно золото и две бронзы. Таков итог выступлений калмыцких спортсменок на Первенстве ЮФО по художественной гимнастике

В турнире в Элисте приняли участие более 70 спортсменок из Волгограда, Астрахани, Ростовской области и Краснодарского края. Ольга Эняева подробнее.

Это был отборочный этап перед Чемпионатом России. Кто из калмыцких гимнасток будет защищать честь ЮФО в Москве, пока неизвестно. А была надежда на Яну Мальмакову и Валерию Попенко, в копилке которых награды многих престижных состязаний. Однако, по итогам нынешних - они заняли 8 и 9 места.

А вот в программе с пятью обручами калмыцким гимнасткам не было равных. Чуть сложнее им было в других видах. И вот результат: в общекомандном зачете – бронза. Как говорит тренер Людмила Гальченко, есть к чему стремиться.

Достойно выступили гимнастки и в индивидуальной программе. Участие в соревнованиях такого уровня – для многих это важный старт проявить себя, продемонстрировать возросшее мастерство, выполнив норматив мастера спорта России.

Не за горами очередной открытый турнир. А потому – уже через неделю юные грации приступят к подготовке.