Бату Хасиков: "Лагань для Калмыкии – одно из стратегических мест с большим потенциалом"

"Здесь есть всё для того, чтобы район стал востребованным туристическим местом" - сообщил на своей странице в социальной сети Глава региона, который в эти находится с семьёй в родном городе.

"Главное – создать должную инфраструктуру. Также возможности для развития у района есть в восстановлении промышленности и интенсивной сельскохозяйственной отрасли, без нанесения ущерба для экологии"

Также Бату Хасиков отдельно поблагодарил Главного врача Лаганской районной больницы Николая Шарапова и его команду, которые поднимают отрасль здравоохранения в Лагани, тем самым, внося свой вклад в формирование благоприятного имиджа района.