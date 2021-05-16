Госдума ужесточила уголовную ответственность за нетрезвую езду

Это касается тех, кто уже садился за руль и совершал аварии, в которых пострадали люди. Вырос как размер штрафа, так и максимальный срок лишения свободы. Актуальность такого нововведения обусловлена ростом повторных преступлений среди этой категории граждан. Много ли в Калмыкии любителей гонять на машине в состоянии опьянения? Какова статистика? Ответы – в нашем материале

Как только человек садится за руль автомобиля, он несет ответственность за жизни людей, которых он перевозит и тех, кто встречается ему на дороге. И то, в каком состоянии находится водитель во время вождения факт - немаловажный.

Безопасность должна стоять во главе угла, соглашается Наталья Беловодченко, которая за рулем 20 лет. Ее знакомые пострадали в аварии по вине нетрезвого водителя. Потому принятие Госдумой законопроекта об ужесточении наказания за неоднократное вождение в состоянии опьянения автоледи полностью поддерживает.

Для тех, у кого уже есть судимость за совершение ДТП в нетрезвом состоянии, штраф составит от трехсот тысяч рублей до полумиллиона. Увеличился и максимальный срок лишения свободы с двух до трёх лет. Кроме того, вместо административного наказания с водителя могут потребовать доход за период до трёх лет, лишить права занимать определённые должности на период до шести лет.

Что касается повторного вождения автомобиля в состоянии опьянения, в Калмыкии отмечена динамика снижения. Так, по итогам 2020 года в республике зарегистрировано 269 таких случаев. Это на 23% меньше, чем в 2019 года. Медицинское освидетельствование в прошлом году прошли 709 водителей. У 161 из них в крови обнаружен алкоголь. Нетрезвых лихачей больше всего зафиксировано в Элисте.

Общественники предлагают дополнить ужесточение мер за езду в нетрезвом виде. Нужно усилить профилактику в системе подготовки водителей, уверен глава регионального исполкома ОНФ Баатр Мергульчиев.

По вине нетрезвых водителей, нежелающих думать о возможных последствиях и безответственно относящихся к участникам дорожного движения, в Калмыкии в прошлом году произошло свыше тысячи ДТП. Погибли десятки человек, в их числе и дети. Новые меры наказания заставят безответственных граждан трижды подумать, прежде, чем сесть за руль после употребления алкоголя.