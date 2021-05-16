В регионе вдвое возросло число пострадавших от укусов клещей

У троих подтвердился диагноз КГЛ. Это последние данные, которые озвучили специалисты Роспотребнадзора. Они постоянно проверяют территорию на наличие клещей.

Самая простая и надежная ловушка - это однотонная ворсистая ткань, за которую цепляются клещи. Они реагируют на тепловой рецептор, говорит зоолог-энтомолог Борис Хейчиев. Поэтому человек, в данном случае, выступает приманкой. Чтобы легче было заметить клеща во время работы, спецодежда должна быть белого цвета.

В этот раз опасных насекомых не удалось найти. К празднику вся центральная часть города была обработана. Обычно со скверов, парковой зоны и с территории населенных пунктов клещей привозят в контейнерах в лабораторию, где проводится вирусологическое исследование.

На сегодня лабораторно диагноз КГЛ подтвержден у троих человек. Жителей Яшалтинского, Приютненского и Целинного районов. Они находятся под наблюдением врачей. С начала апреля зарегистрировано 267 случаев нападения опасного насекомого. В числе укушенных - 127 детей. На территории Калмыкии больше 20 видов клещей. Основной переносчик конго-крымской геморрагической лихорадки - хиалемамаргинатум.

В основном, за помощью к врачам обращаются жители сельской местности. Поэтому обработке животных и пастбищных угодий необходимо уделить особое внимание. Эта работа в республике проводится не лучшим образом, считают в управлении Роспотребнадзора. А ведь июнь - пик активизации клещей.