В России постепенно внедряется суперсервис «Онлайн-помощь при инвалидности»

Благодаря ему, люди с ограниченными возможностями здоровья смогут оформить различные справки дистанционно.

Так, в апреле на портале Госуслуг появился новый сервис по прохождению медико-социальной экспертизы. Теперь, не выходя из дома, можно подать заявление на её прохождение, обжалование решения, внесение изменений в программу реабилитации или абилитации, получение справки об инвалидности или её дубликата, а также копии акта и протокола проведения экспертизы.

В прошлом году почти 3 миллиона инвалидов подали заявления лично, сейчас это можно сделать онлайн.