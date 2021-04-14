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12 мая, 12:21
НовостиОбщество

В России постепенно внедряется суперсервис «Онлайн-помощь при инвалидности»

В России постепенно внедряется суперсервис «Онлайн-помощь при инвалидности»

Благодаря ему, люди с ограниченными возможностями здоровья смогут оформить различные справки дистанционно.

 Так, в апреле на портале Госуслуг появился новый сервис по прохождению медико-социальной экспертизы. Теперь, не выходя из дома, можно подать заявление на её прохождение, обжалование решения, внесение изменений в программу реабилитации или абилитации, получение справки об инвалидности или её дубликата, а также копии акта и протокола проведения экспертизы.

  В прошлом году почти 3 миллиона инвалидов подали заявления лично, сейчас это можно сделать онлайн.

 

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