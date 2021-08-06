Батр Манджиев - Народный джангарчи

Сегодня указом главы республики почетное звание «Народный джангарчи» за особые заслуги в сохранении и развитии калмыцкого фольклора присвоено Батру Манджиеву, методисту республиканского дома народного творчества, известному пропагандисту родного языка. Более 30 лет свой опыт и знания сказитель передает детям и коллегам. Скромного жителя поселка Ики-Бухус Малодербетовского района земляки называют кладезем народной мудрости. И передают ему поздравления. Подробнее Санджирма Батаева.

Имя Батра Манджиева известно и за пределами республики. Сказитель – это не просто профессия для него, а призвание, говорит о коллеге еще один известный рапсод Владимир Каруев, который звания Народный джангарчи был удостоен в 90-м году. Они вместе объехали разные страны, где рассказывали о фольклоре родного края.

В 90-м 30-летний Батр Манджиев впервые вышел на сцену. Тогда в Калмыкии широко отмечали пятисот пятидесятилетие эпоса Джангар. Ики-бухусовцы, земляки знаменитого рапсода Ээлян Овла, исполнили «Вступительную песнь», солировал Батр Манджиев. А позже благодаря наставлениям знаменитого педагога, заслуженного учителя Калмыкии Кермен Убушиевой серьезно стал увлекаться искусством сказителей и со временем стал одним из самых известных.

Батр Манджиев – активный пропагандист родной речи. Вся его семья говорит исключительно на калмыцком, активно занимается национальными играми, видами спорта. За это в районе его называют кладезем народной мудрости. Свою любовь к языку, традициям и обычаям степняков, эпосу «Джангр» он передал ученикам. Их имена известны всей республике: Кутлан Мукубенов, Геннадий Манджиев, Михаил Гасанов. Секрет, говорит, прост: нужно вкладывать душу в каждого. Батр Каруевич - заслуженный работника культуры республики, лауреат премии правительства страны «Душа России». Он не раз становился участником телевизионных проектов ГТРК Калмыкия.

Батр Манджиев остаётся верен родных краям. В поселке Ики-Бухус его знает каждый. Несмотря на занятость, он всегда находит время, чтобы научить ребенка играть на домбре, раскрыть секреты нарин шинж, поделиться советом или поддержать словом и делом. Как никто другой, он знает, что сила народа в богатейшем наследии предков, прописанным в эпосе Джангар. И использует свои знания для нравственного воспитания подрастающего поколения.