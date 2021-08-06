6 октября, 09:57
В селе Садовое в частном доме произошел хлопок бытового газа
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В селе Садовое в частном доме произошел хлопок бытового газа.
В результате происшествия пострадала женщина. п
По данным пресс-службы МЧС Калмыкии, сообщение об этом поступило накануне в 20:15.
Прибывшими к месту первыми пожарно-спасательными подразделениями ПСЧ-4 было установлено, что, предположительно, в результате разгерметизации газового баллона произошёл хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения, с дальнейшим обрушением частного жилого дома на площади 48 квадратных метров
Причины произошедшего устанавливаются.