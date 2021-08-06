В селе Садовое в частном доме произошел хлопок бытового газа.

В результате происшествия пострадала женщина. п

По данным пресс-службы МЧС Калмыкии, сообщение об этом поступило накануне в 20:15.

Прибывшими к месту первыми пожарно-спасательными подразделениями ПСЧ-4 было установлено, что, предположительно, в результате разгерметизации газового баллона произошёл хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения, с дальнейшим обрушением частного жилого дома на площади 48 квадратных метров

Причины произошедшего устанавливаются.