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6 октября, 09:57
НовостиПроисшествия

В селе Садовое в частном доме произошел хлопок бытового газа

В селе Садовое в частном доме произошел хлопок бытового газа

В селе Садовое в частном доме произошел хлопок бытового газа.

В результате происшествия пострадала женщина. п

По данным пресс-службы МЧС Калмыкии, сообщение об этом поступило накануне в 20:15.

Прибывшими к месту первыми пожарно-спасательными подразделениями ПСЧ-4 было установлено, что, предположительно, в результате разгерметизации газового баллона произошёл хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения, с дальнейшим обрушением частного жилого дома на площади 48 квадратных метров 

Причины произошедшего устанавливаются.

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