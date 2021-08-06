Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в честь 25-летия храма Сякюсн сюме

Из-за пандемии короновирусной инфекции в алтарном зале Центрального хурула только приглашенные. В основном представители строительной отрасли, кто по зову души, добровольно берет на себя миссию оказывать поддержку не только в строительстве, но и в ремонте и содержание культовых объектов. Обновили к 25-летию и Сяякусн сюме. Именно к этой дате была приурочена торжественная церемония награждения.

Среди тех, кому вручили благодарственную грамоту - Михаил Кикеев, инициировавший сбор средств, на которые полностью отремонтировали парадную лестницу Аршанского хурула.

Эмоции переполняют и Арслана Корнякова, возглавляющего региональное отделение Российского Союза промышленников и предпринимателей. 5 октября 1996 года для него памятный день. Тогда он будучи главным инженером калмыцкого телевидения участвовал в прямой трансляции с открытия Сякусн сюме.

У истоков возрождения буддизма в калмыцких степях стоял Далай-лама XIV, с его благословения и началось грандиозное строительство. Уже через четыре года Его Святейшество освятил первый хурульный комплекс.

А сегодня, по словам Шаджин ламы Калмыкии, хурулы и ступы строятся по всей республике. Верующие могут слушать лекции Учителей из Тибета и Индии, участвовать в больших тантрических ритуалах. В день 25-летия Сякюсн сюме монахи провели Торгьяк, направленный на устранения препятствий и природных катаклизмов. Важная часть обряда – молебен, посвященный восхвалению Махакалы и Эрлик Номин хана и порождению образа Ямантаки. Только после этого – священнослужители направляются к месту сжигания. Вместе с главным атрибутом церемонии – ритуальным оружием «Торма» огнем уничтожается весь накопленный за год негатив.

Также в этот день была исполнена знакомая всем мантра Зеленой тары. Видеоклип, созданный коллективом национального оркестра Калмыкии, посвящен 25-летию Сякусн Сюме, который официально называется Геден Шеддуп Чойкорлинг, что в переводе с тибетского значит Святая обитель изучения и практики добродетельной Дхармы.