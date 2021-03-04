27 марта в Элисте состоится турнир по конной стрельбе из лука

Для этого на ипподроме специально подготовлена трасса с мишенями. В эти дни идут усиленные тренировки. Здесь как опытные спортсмены, так и начинающие юниоры и взрослые. Инициатива провести в степной столице этот турнир принадлежит президенту региональной Федерации этого вида спорта Хонгру Уладаеву, призер чемпионата России. Он же проводит инструктаж с новичками.

Победители получат право представлять Калмыкию на Всероссийских соревнованиях, которые состоятся в конце марта здесь же. Самой организации меньше года, и пока все необходимое оборудование приобретается за счет средств учредителей и инструкторов. Конные лучники будут соревноваться в так называемом Корейском маршруте, длина боевой дорожки составит 90 метров.

Ловкие и меткие участники готовы продемонстрировать мастерство высшего уровня. Одно из главных условий – участники должны облачится в национальную одежду. Это символ культуры и традиций народа, он хранит в себе частичку прошлого. Да и повышает соревновательный дух, говорит лучник Темир Темиров. Он планирует стать победителем предстоящего турнира.