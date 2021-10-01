Бадма Башанкаев передал медицинским учреждениям Калмыкии специализированную технику и предметы первой необходимости

Так, теперь в Городской поликлинике появился современный аппарат для лечения опорно-двигательной системы. Подробнее в материале нашего корреспондента Елены Алексенко.

Аппарат ударно-волновой терапии предназначен для лечения заболеваний опорно-двигательной системы. Теперь он поступил на вооружение врачей физиотерапевтического отделения Городской поликлиники. Новая техника способна заменить собой три единицы старого оборудования. И помочь сотням пациентов, страдающим, например, таким заболеванием, как пяточная шпора.

В дар медучреждению технику передал депутат Госдумы Бадма Башанкаев. Приобрести ее удалось при помощи благотворительного фонда «Живой».

Подарки депутат Госдумы Бадма Башанкаев также были предназначены роженицам и малышам Перинатального центра. Это не только средства гигиены, но и информационное пособие, которое так важно для тех, кто впервые испытал чувство материнства. Брошюра им в помощь о том, как кормить ребенка, как ухаживать за младенцем, заботиться о его коже, а также другие нужные советы для молодой семьи. А тем, кто выписывался в этот день из роддома, депутат лично вручил подарки с пожеланиями крепкого здоровья.

Также руководство Перинатального центра прилагает усилия, чтобы дарить подарки новорожденным стало традицией, как в больших городах. Но главное для нас, говорит руководитель учреждения Галина Динкиева, здоровье малышей и их мам. Особенно, в условиях пандемии, когда беременные женщины стали чаще болеть.

Бадма Башанкаев еще раз напомнил, что введённые антиковидные ограничения напрямую связаны с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением многими жителями республики эпидемиологических норм, в первую очередь, таких, как ношение масок. А помощь медицинским учреждениям будет продолжена.