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25 октября, 18:31
НовостиПроисшествия

За неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 8 ДТП, в которых погибли 9 человек

За неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 8 ДТП, в которых погибли 9 человек

 Ещё 14 – получили травмы. Настоящей трагедией стала авария, случившаяся на трассе Р-216 в минувшее воскресенье с участием пассажирского автобуса и Камаза. Кроме того, инспекторы ГИБДД сообщают еще о трех ДТП с летальным исходом. Одна из них произошла на территории Городовиковского района.

Также за неделю автоинспекторы задержали 26 человек, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, пятеро из них ранее уже были лишены права управления транспортным средством.

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