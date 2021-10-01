За неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 8 ДТП, в которых погибли 9 человек

Ещё 14 – получили травмы. Настоящей трагедией стала авария, случившаяся на трассе Р-216 в минувшее воскресенье с участием пассажирского автобуса и Камаза. Кроме того, инспекторы ГИБДД сообщают еще о трех ДТП с летальным исходом. Одна из них произошла на территории Городовиковского района.

Также за неделю автоинспекторы задержали 26 человек, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, пятеро из них ранее уже были лишены права управления транспортным средством.