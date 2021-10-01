До конца года завершатся работы по благоустройству скейт-парка в Элисте и детской площадке в Городовиковске

Об этом сообщил Глава Калмыкии Бату Хаисков на своей странице в инстраграм. Так, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной и городской среды» в регионе уже появились парк имени Ленина в Лагани, рыночная площадь в Комсомольском, парковая зона «Дружба» в Приютном, дендропарк в Троицком, центральный сквер в Вознесеновке, культурно – парковые зоны отдыха в Виноградном и Лазаревском, школьный двор в Красинском и центральная площадь в Улан-Холе.

В следующем году в планах благоустройство объектов, которые были выбраны жителями республики путем онлайн-голосования. Участие в нем приняло более 18 тысяч человек. Это парки в Элисте, Лагани, Ики-Буруле, Кетченерах и Тундутово, а также площадь имени Гахаева в Городовиковске и детская игровая площадка в Яшалте.