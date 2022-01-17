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9 февраля, 18:26
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Медицинский сертификат о вакцинации против коронавируса при перенесенном заболевании дополнят информацией о положительных результатах исследования на наличие антител

Медицинский сертификат о вакцинации против коронавируса при перенесенном заболевании дополнят информацией о положительных результатах исследования на наличие антител

Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на официальном интернет-портале. Документ вступает в силу с 21 февраля.

Кроме того, QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела. А тем временем, в Калмыкии за последние две недели незначительно снизился уровень заболеваемости COVID-19. Подробности в материале Зои Бармагнановой.

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