Сегодня в Калмыкии стартует вокально-инструментальный конкурс «Хаврин дун»

Организатором конкурса весенней песни выступает Национальный оркестр Калмыкии при содействии Министерства культуры и туризма региона. Желающие участвовать в нем должны до 20 марта подать заявки в оргкомитет. На втором этапе пройдут зональные соревнования, на которых компетентное жюри выберет претендентов на победу в финале.

Конкурсные показы пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавирусной инфекции: если ситуация позволит, то в офлайн-формате. Планируется, что гала-концерт лауреатов конкурса с участием мастеров искусств Калмыкии пройдет вживую. И будет бесплатным для зрителей. Если нет, то видеоверсию концерта представят в интернете, отметил художественный руководитель Национального оркестра Калмыкии Савр Катаев. В планах у них – провести в мае фестиваль музыки имени Петра Чонкушова.