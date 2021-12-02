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29 декабря, 11:26
НовостиСтроительство

Автомобильную дорогу Элиста Ремонтное, передадут в федеральное ведение в 2022 году

Автомобильную дорогу Элиста Ремонтное, передадут в федеральное ведение в 2022 году

Об этом сегодня сообщает профильное региональное министерство. Трасса соединяет Калмыкию с Ростовской областью. Это позволит привести дорожное полотно в нормативное состояние. Шоссе входит в состав маршрута Элиста — Ростов-на-Дону, ее протяженность 22 километра, и только 4 из них пригодны для езды.

В 2023 году запланирован ремонт на двух участках автодороги, общая протяженность которых больше 6 километров, а в 2024 году - на оставшихся участках. К 2025 году планируется полностью завершить работы на трассе.

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