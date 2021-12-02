Новый стационарный рентген-комплекс был приобретён для Малодербетовской больницы по поручению Главы региона

Сейчас идет его установка и настройка. Напомним, что во время прямой линии с Бату Хасиковым к нему обратилась жительница Малодербетовского района. Она попросила оказать содействие в оснащении больницы. Оборудование уже доставлено, а в ближайшее время два рентген-лаборанта пройдут специальное обучение для работы именно с этой моделью. Она позволяет проводить рентгенографические исследования в любом положении тела человека.