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29 декабря, 12:55
НовостиЗдравоохранение

Новый стационарный рентген-комплекс был приобретён для Малодербетовской больницы по поручению Главы региона

Новый стационарный рентген-комплекс был приобретён для Малодербетовской больницы по поручению Главы региона

Сейчас идет его установка и настройка. Напомним, что во время прямой линии с Бату Хасиковым к нему обратилась жительница Малодербетовского района. Она попросила оказать содействие в оснащении больницы. Оборудование уже доставлено, а в ближайшее время два рентген-лаборанта пройдут специальное обучение для работы именно с этой моделью. Она позволяет проводить рентгенографические исследования в любом положении тела человека.

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