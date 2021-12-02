Малодербетовском доме-интернате для престарелых и инвалидов готовятся к встрече Нового года

Сейчас там заканчиваются последние приготовления. Праздничное меню, план украшения помещений, сценарий мероприятия – все давно готово.

Бабушки и дедушки принимают активное участие: развешивают гирлянды, разучивают стихи и песни. Своими руками из подручных материалов они сделали и яркие игрушки для украшения.

Кроме того, подопечные занялись разведением самых красивых пород голубей. К Новому году подоспели первые птенцы!