Малодербетовском доме-интернате для престарелых и инвалидов готовятся к встрече Нового года
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Сейчас там заканчиваются последние приготовления. Праздничное меню, план украшения помещений, сценарий мероприятия – все давно готово.
Бабушки и дедушки принимают активное участие: развешивают гирлянды, разучивают стихи и песни. Своими руками из подручных материалов они сделали и яркие игрушки для украшения.
Кроме того, подопечные занялись разведением самых красивых пород голубей. К Новому году подоспели первые птенцы!