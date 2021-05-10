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2 июня, 10:01
НовостиРелигия

У элистинцев появится возможность приложиться к религиозной святыне

У элистинцев появится возможность приложиться к религиозной святыне

По благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана уже завтра, в День памяти Святых равноапостольных царя Константина и его матери, царицы Елены, у жителей столицы появится возможность приложиться к ковчегу с их мощами в храмах столицы. Сделать это можно будет до конца недели. С 5 июня мощи будут находиться в Казанском кафедральном соборе. А в последний день их доставят в Софийскую церковь к воскресной Божественной литургии.

Напомним, в ковчеге, помимо частиц мощей Святых, находится частица Животворящего Креста Господня.

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