Артистов Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты" сегодня ждут в Чебоксарах

Это первый город в программе тура по России прославленного коллектива. Репетиции проходили почти ежедневно, а все ради одного - искренних эмоций зрителей. Гастроли театра танца проходят в год культурного наследия в рамках федеральной программы "Мы-Россия".



Яркое и красочное хореографическое шоу смогут увидеть и жители Тольятти, Йошкар-Олы, Ижевска. "Ойраты" представят свои лучшие номера из Золотого фонда калмыцкого танца.