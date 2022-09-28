14 ноября, 12:39
 8 °C
61,54
60,22
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 ноября, 07:10
Новости

Артистов Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты" сегодня ждут в Чебоксарах

Артистов Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты" сегодня ждут в Чебоксарах

Это первый город в программе тура по России прославленного коллектива. Репетиции проходили почти ежедневно, а все ради одного - искренних эмоций зрителей. Гастроли театра танца проходят в год культурного наследия в рамках федеральной программы "Мы-Россия".

Яркое и красочное хореографическое шоу смогут увидеть и жители Тольятти, Йошкар-Олы, Ижевска. "Ойраты" представят свои лучшие номера из Золотого фонда калмыцкого танца.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия