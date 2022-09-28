14 ноября, 07:10
Артистов Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты" сегодня ждут в Чебоксарах
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Это первый город в программе тура по России прославленного коллектива. Репетиции проходили почти ежедневно, а все ради одного - искренних эмоций зрителей. Гастроли театра танца проходят в год культурного наследия в рамках федеральной программы "Мы-Россия".
Это первый город в программе тура по России прославленного коллектива. Репетиции проходили почти ежедневно, а все ради одного - искренних эмоций зрителей. Гастроли театра танца проходят в год культурного наследия в рамках федеральной программы "Мы-Россия".
Яркое и красочное хореографическое шоу смогут увидеть и жители Тольятти, Йошкар-Олы, Ижевска. "Ойраты" представят свои лучшие номера из Золотого фонда калмыцкого танца.