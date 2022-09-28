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14 ноября, 06:45
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Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова заключил Соглашение о партнерском сотрудничестве с Донецким художественным музеем "Арт-Донбасс"

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова заключил Соглашение о партнерском сотрудничестве с Донецким художественным музеем "Арт-Донбасс"

Мероприятие прошло 10 ноября 2022 года в рамках форума Союза музеев России в Медиацентре Всероссийского музея А.С. Пушкина, а подписантами выступили директор Национального музея Республики Калмыкия Ирина Мучаева и директор Художественного музея "Арт-Донбасс города Донецка" Екатерина Калиниченко.

Данное Соглашение будет способствовать интеграции Донбасса в культурное пространство России, а также развитию направлений, важных для музейной и обменной выставочной деятельности, сохранению исторической памяти и культурного наследия регионов.

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