Юная шахматистка из Калмыкии Эльзята Левгеева принимает участие в финале детского Кубка России по шахматам.

На финальный этап Всероссийских соревнований в Чебоксарах собрались шахматисты из 33 регионов страны. Самых лучших определят в 4 -х возрастных группах: до 9, 11, 13 и 15 лет.

Категория до 9 лет. У девочек выигрыш в принципиальной личной встрече позволил Светлане Белановой (ЯНАО) настичь лидировавшую Эльзяту Левгееву (Республика Калмыкия). К ним присоединилась и Алиса Клетрова (Москва). У всех троих по 3 очка из 4 возможных.

Шахматные баталии развернулись в Ледовом дворце «Чебоксары Арена». Финальный этап состязаний продлится до 11 декабря. Соревнования ежедневно стартуют в 10 часов.

Фото: Правительство Республики Калмыкия