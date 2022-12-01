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12 мая, 12:07
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Глава Калмыкии прибыл в г. Пятигорск, где принимает участие в туристическом слете «Маевка. Больше, чем путешествие»

Глава Калмыкии прибыл в г. Пятигорск, где принимает участие в туристическом слете «Маевка. Больше, чем путешествие»

Участники слета от Калмыкии и посол гостеприимства РК Александр Базыров принимают участие в презентации проектов по развитию пешеходного туризма при участии Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

Напомним, вначале мая в ряде регионов страны прошли тестовые походы, опыт которых может стать основой для масштабирования практики, а также спикеры выскажут свои предложения по развитию массового пешеходного туризма.

Площадка по обмену опытом в развитии пешеходного туризма расположилась на Комсомольской поляне и в Центре знаний «Машук». Одна из ключевых задач проекта - сделать путешествия важной составляющей патриотического воспитания молодежи. На территории лагеря пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и семинары, посвященные перспективным направлениям развития туризма.

Калмыкия имеет большой потенциал в сфере туризма, это доказывает и увеличившийся в несколько раз поток туристов во время прошедшего «Фестиваля тюльпанов». Все это происходит только благодаря упорной работе лиц, занимающихся развитием туризма в Калмыкии.

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Сообщает Министерство цифрового развития Калмыкии

@kalmykia08
#Калмыкия #Элиста #регион08 #Минцифры_Калмыкии
(c)источник

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