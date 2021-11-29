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23 декабря, 14:42
НовостиСпорт

B эти дни в Элисте проходит Чемпионат Республики Калмыкия по боксу среди всех возрастов

B эти дни в Элисте проходит Чемпионат Республики Калмыкия по боксу среди всех возрастов

В торжественном открытии спортивного мероприятия приняли участие Председатель Правления Федерации бокса Калмыкии Мутали Сусаров, директор РСШОР по боксу имени Ц.С Балзанова Хонгор Брюгидиков и тренерско-преподавательский состав калмыцкой школы бокса.

Региональные соревнования по боксу продлятся до 25 декабря. В них участвуют более 100 спортсменов из Элисты и 10 районов республики.

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