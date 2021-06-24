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19 июля, 10:20
НовостиЭкология

Фауна степного региона снова в объективе камер

Фауна степного региона снова в объективе камер

Две семьи домовых сычей обосновались неподалеку от кордона «Озёрный» в федеральном заказнике «Меклетинский». Пары сделали своим домом пирамиды из камней ракушечника. Их потомство уже размером со взрослых особей. Сычата продержатся на родительском участке до августа-сентября, а затем начнут поиски подходящего пристанища. Несмотря на малые размеры, эти совы - хищники. По данным специалистов, основу их рациона составляют степные полёвки, нередко они добывают полуденных песчанок, а чуть реже — домовых мышей и малых белозубок. Благодаря мощным лапам с острыми когтями, сычи способны изредка добывать даже больших тушканчиков или малых сусликов. А в период обилия саранчовые и жесткокрылые также входят в качестве разнообразия в меню сычей.

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