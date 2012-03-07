В Калмыкии расширен список участников программы «Земский доктор»

Получить единовременную выплату за работу в селе, теперь могут также акушерки и медсёстры. Напомним, в Калмыкии реализуется федеральная программа, которая призвана привлечь специалистов в сельскую местность. Им положена компенсация. Так, врачи и медработники среднего звена, которые будут трудоустроены в медучреждения села Троицкое, Лагани и Городовиковска, претендуют на 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно.

Медработники, приступившие к работе в остальных районных медучреждениях, получат следующие единовременные субсидии: врач – полтора миллиона рублей, фельдшер, акушерка, медсестра ФАП - 750 тысяч. Также Минздравом Калмыкии предусмотрена дополнительная мера поддержки в виде компенсации из средств регионального бюджета за наём жилья, в размере 2000 рублей ежемесячно. Об имеющихся вакансиях можно узнать на сайте профильного ведомства.