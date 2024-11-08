В рамках празднования «Дня экономиста» кафедра экономики и управления на предприятии проводит серию практико-ориентированных мероприятий под названием «Экономический марафон: от теории к практике».

Одним из мероприятий стал семинар в региональном центре «Мой бизнес». Тема семинара - «Основы стартапа.

Профессия предприниматель». В нем приняли участие студенты 3 и 4 курсов направления «Экономика» под руководством доцента Данары Хартыловой.

Специалисты центра «Мой бизнес» рассказали ребятам о роли предпринимательства в регионе, обсудили современный портрет успешного предпринимателя.

Студенты узнали о мерах поддержки для физических лиц, а также для действующих предпринимателей. Они активно задавали вопросы, обсуждали свои идеи бизнес-проектов, были заинтересованы в данном формате встречи.

Фото: КалмГУ