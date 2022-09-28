Развитие инфраструктуры для подростков

Вопросы её создания обсудили глава Элисты Николай Орзаев и детский омбудсмен республики Наталья Чужаева. Сейчас ведется подбор локации для нового центра, которая будет подходить по всем параметрам.



Он станет местом отдыха и общения для молодого поколения. Там они смогут общаться со сверстниками, заряжать смартфон и даже подключаться к вай-фаю.