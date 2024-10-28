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30 октября, 07:20
НовостиКриминал

Сын жестоко избил мать

Сын жестоко избил мать

59-летний элистинец подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери.

Накануне в дежурную часть Управления МВД России Элисты поступило сообщение о том, что пожилой женщине необходима помощь. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции, которой было установлено, что, в ходе конфликта на бытовой почве, сын нанес телесные повреждения своей престарелой матери.

Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для разбирательства.

Следователем возбуждено уголовное дело (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: МВД Калмыкия

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