В Калмыкии в этом году досрочно будет завершена программа по переселению из аварийного жиль

Кроме, того будет дан старт строительству нового микрорайона в Элисте и Республиканского госпиталя ветеранов войн с центром реабилитации и гериатрии.

«Согласно графику, движемся по объектам социальной инфраструктуры, в том числе - пристроям к школам, офисам врачей общей практики и фельдшерским пунктам» - сообщил Глава региона Бату Хасиков.

Он отметил, на совещании с Правительством Президент Владимир Путин подчеркнул, что важно обеспечить экономический суверенитет России, бесперебойную работу по развитию экономики страны, в том числе сохранение занятости и деятельности предприятий. Все наши планы должны выполняться, - подчеркнул он.

Также, по его словам, особое внимание Глава государства поручил уделить ситуации с продуктами и ценами. На федеральном уровне приняты меры по импортозамещению востребованных лекарств, медицинских изделий и ключевых промышленных товаров. В Калмыкии уже функционирует штаб, который ежедневно мониторит экономическую ситуацию. Важно избегать ажиотажного спроса на товары, из-за которого могут необоснованно подниматься цены и нарушаться ритмичность поставок. Экономический блицкриг против России не удался. Работаем по плану. Используем санкции и импортозамещение как возможности для роста, - заключил Хасиков.