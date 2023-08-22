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26 августа, 16:56
Новости

Активисты Народного фронта готовят к отправке для мобилизованных Калмыкии два автомобиля

Сейчас техника проходит оформление, техосмотр и подготовку к отправке в зону СВО.

Машины марки Нива фронтовикам передали сотрудники Регионального управления Росреестра.

Ранее, по просьбе бойцов из степной республики, активисты ОНФ доставили бензогенератор взамен старого, который «посекло осколками», сообщил руководитель регионального исполкома Баатр Мергульчиев.

Видео: Народный фронт Калмыкии

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