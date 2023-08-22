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26 августа, 16:53
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Сборная команда Калмыкии по олимпийскому тхэквондо успешно выступила на Всероссийском турнире

Сборная команда Калмыкии по олимпийскому тхэквондо успешно выступила на Всероссийском турнире

В числе призеров – Анжела Хахленова и Даяна Бадмаева. Кубок президента Союза тхэквондо России завершился в подмосковном Одинцово. Обе калмыцкие спортсменки провели по три поединка.

В итоге – Анжела Хахленова в весовой категории до 46 кг поднялась на 2 ступень пьедестала почета, а Даяна Бадмаева в весе до 57 кг завоевала бронзовую медаль.

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Фото: Тхэквондо Калмыкия

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