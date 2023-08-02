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28 августа, 09:33
Новости

Сегодня в Калмыкии стартует третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2023»

Сегодня в Калмыкии стартует третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2023»

Оно направлено на выявление и ликвидацию незаконных посевов наркосодержащих растений, очагов их дикого произрастания. Напомним, второй этап завершился 16 июля. Полицейские уничтожили более 126 тысяч кустов дикорастущих наркосодержащих растений, выявили 13 преступлений и 18 административных правонарушений антинаркотического законодательства.

Кроме того, из незаконного оборота изъяли более четырех килограммов запрещенных веществ. Об нам сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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