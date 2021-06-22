Объявлен новый набор волонтеров

Региональный штаб взаимопомощи "МыВместе" объявляет набор добровольцев в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Они помогут членам движения исполнять заявки жителей республики по покупке и доставке продуктов питания, хозяйственных средств и лекарственных препаратов. Напомним, в целях безопасности волонтеры не контактируют с адресатами.

Более подробную информацию можно узнать на сайте мывместе2020.рф или по телефону региональной горячей линии.