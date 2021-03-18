5 апреля, 15:53
Жители Элисты смогут получить прививку от COVID-19 в передвижном медпункте
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Завтра с 9 утра в Элисте начнут работу три мобильных передвижных комплекса, где жители Калмыкии смогут получить антиковидную прививку. Об этом сообщают в Минздраве Калмыкии. На сегодняшний день в республике 14 пунктов, где можно пройти вакцинацию. Это райбольницы, горполиклиника и поликлиника МВД. К ним добавятся еще 3 места.
Добавим, что регион ожидает в ближайшее время очередную партию - более 8 тысяч доз.