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5 апреля, 15:53
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Жители Элисты смогут получить прививку от COVID-19 в передвижном медпункте

Жители Элисты смогут получить прививку от COVID-19 в передвижном медпункте

Завтра с 9 утра в Элисте начнут работу три мобильных передвижных комплекса, где жители Калмыкии смогут получить антиковидную прививку. Об этом сообщают в Минздраве Калмыкии. На сегодняшний день в республике 14 пунктов, где можно пройти вакцинацию. Это райбольницы, горполиклиника и поликлиника МВД. К ним добавятся еще 3 места.

Добавим, что регион ожидает в ближайшее время очередную партию - более 8 тысяч доз.

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